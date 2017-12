Trecho da Av. Mato Grosso está interditado para obras

O trânsito ficará interditado por dois dias numa das pistas da Avenida Mato Grosso (sentido centro-Parque dos Poderes), para implantação de drenagem no trecho depois do cruzamento com a Rua Antônio Maria Coelho. A obra faz parte das ações previstas no Complexo Mata do Jacinto – etapa D e se destinam ao controle de enchentes no Córrego Prosa e seus afluentes. O tráfego está liberado na outra pista, temporariamente, em mão dupla.

Conforme explicação dos engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), está sendo feita uma travessia numa extensão de 35 metros (com tubos de1,2 de diâmetro) para conexão com a drenagem existente no canteiro central da Mato Grosso . Com isto, a enxurrada que vem Parque dos Poderes, ao invés de escoar pela avenida, será despejada no Córrego Revellion. Esta conexão vai retardar a chegada das águas pluviais no Córrego Soter, melhorar sua vazão, reduzindo a pressão sobre o Prosa (do qual é afluente).

Junto com a travessia já foi iniciada a implantação (pelo método não destrutivo) de um tubo armco (com 3 metros de diâmetro) que atravessará as duas pistas e se estenderá até a futura bacia de detenção, que será construída logo após o período de chuva, numa área de 600 metros (já desapropriada). O ‘piscinão’, com capacidade para 22 mil metros cúbicos, vai regular o fluxo da enxurrada antes da água também ser despejada no Córrego Revellion.

Etapa

Há três meses a prefeitura retomou as obras da etapa D do Complexo Mato do Jacinto que estavam paradas desde 2015. Estão sendo investidos R$ 13,3 milhões, sendo R$ 10 milhões de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica ( PAC Pavimentação) e R$ 3,3 milhões de contrapartida viabilizada pelo Governo do Estado, que firmou parceria com a Prefeitura.

A maior parte dos recursos (contemplam ainda pavimentação e recapeamento) é para implantação de obras de drenagem e controle de enchentes na região do Parque dos Poderes. Já foi concluída a drenagem na avenida que ligará (em sentido diagonal) as avenidas Mato Grosso e Desembargador Leão Neto do Carmo, que também já recebeu tubulação. A mesma infraestrutura será feita nas ruas Rio Claro, Diário Oficial, Delegado Carlos Bastos de Oliveira e da Academia de Polícia.