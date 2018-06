Trecho da Ernesto Geisel será interditado a partir desta sexta

Em função das obras de revitalização do Rio Anhanduí, a partir desta sexta-feira (8), será interditado o trânsito no sentido bairro-centro da avenida Ernesto Geisel, entre as ruas Santa Adélia e Abolição.

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o tráfego continuará livre para quem for ao Shopping Norte Sul Plaza, assim como o acesso pela Rua da Abolição, para os motoristas que descem dos bairros Jacy e Taquarussu.

Neste primeiro dia de interdição, agentes de trânsito estarão no local prestando todas as orientações e haverá uma sinalização especial com indicação das alternativas viárias para chegar ao centro da cidade.

O motorista terá quatro opções para chegar à rua Japão, atravessar a avenida Salgado Filho e daí entrar novamente na Ernesto Geisel logo após o viaduto ou subir pela Bom Sucesso, Ouro Verde, Ouro Negro ou rua Ceres.

As duas linhas do transporte coletivo que passam na região terão pequenos ajustes nos itinerários para facilitar o acesso dos usuários ao shopping. A linha 0-51 (Bandeirantes-Shopping), seguirá pela avenida Ernesto Geisel até a rua Ceres, subirá uma quadra até a rua Japão, onde será instalado um ponto de embarque e desembarque, logo após a rua Cubatão, em frente as lojas Havan. Daí atravessará a Salgado Filho e voltará a avenida Norte Sul.

A linha 064, Guaicurus-Norte Sul, descerá pela Salgado Filho, passa o viaduto e entrará na rua dos Barbosas, por onde alcançará a rua Santa Adélia que depois da Ernesto Geisel, passa a se chamar Cubatão, onde haverá um ponto na lateral antes da rua Japão.