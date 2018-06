O trecho da rua Pedro Celestino entre a avenida Afonso Pena e rua Barão do Rio Branco será interditado das 14h às 22h, desta quarta-feira (13), para a realização da 2ª Conferência Estudantil.

Com orações e show gospel, o evento deve reunir jovens cristãos participantes do projeto "Um Minuto Com Deus", que é realizado semanalmente em instituições de ensino de Campo Grande.