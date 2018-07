Trecho entre 26 de Agosto e 7 de Setembro continua interditado

A interdição segue a continuidade das obras do programa "Reviva Centro"

O trânsito continua interditado, a partir das 6h da manhã desta segunda-feira (9), entre as ruas 26 de Agosto e 7 de Setembro.

Equipes da prefeitura continuam os trabalhos de drenagem e a previsão é que a via fique interrompida por 30 dias.

Na área só será permitido o trânsito local de moradores e comerciantes. O acesso ao comércio estará liberado.

Profissionais da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) orientam que os condutores tenham o máximo de cautela, compreensão no trânsito e indicam rotas alternativas.

Para quem estiver subindo a 26 de agosto em direção às ruas 14 de Julho, Barão do Rio Branco, Dom Aquino e Cândido Mariano, pode pegar a rua 7 de Setembro e depois a 14 de Julho ou Rui Barbosa, conforme preferir.

Já para quem estiver subindo a 26 de Agosto em direção ao shopping, pegar a Calógeras e sobir pela Fernando Corrêa da Costa que estará totalmente liberada.

Trânsito liberado na avenida Fernando Corrêa

O trânsito está liberado na avenida Fernando Corrêa da Costa, esquina com a rua 14 de Julho.

A Engepar, empreiteira responsável pelas obras do "Reviva Centro", finalizou o serviço de ligação da rede de esgoto e a conexão das galerias subterrâneas na via e o tráfego está normalizado.