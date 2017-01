Um treinador de cavalos foi executado com sete tiros, na noite deste domingo (29), no município de Ponta Porã. O suspeito fugiu do local a pé em sentido a Pedro Juan Caballero e até o momento não foi localizado.

Segundo o site Porã Informa, o treinador de cavalos foi identificado por Marcelo Martins, que trabalhava no Jockey Club local. De acordo com a reportagem, Marcelo estava numa roda de amigos, quando foi puxado pelo braço, por um desconhecido, que apontou a arma em sua cabeça, executando sete tiros. A vítima morreu na hora.

Depois do crime, o atirador saiu andando até abordar um carro que passava pela rua, ameaçando o motorista, obrigado a leva-lo até a fronteira com o Paraguai.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil, com auxílio da Polícia Paraguaia estiveram no local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado pelas autoridades da região.