Trem de passageiros descarrila em Nova York e fere mais de 100

Um trem de passageiros descarrilou nesta quarta-feira (4) na região do Brooklyn, em Nova York, provocando mais de uma centena de feridos leves, segundo dados provisórios. O trem da empresa Long Island Rail Road chocou-se no início da manhã, em plena hora de pico, contra a estação Atlantic Terminal, situada no centro do Brooklyn, um dos pontos de mais movimento da grande Nova York, onde nove linhas de metrô se cruzam. As informações são da Rádio França Internacional.

Os bombeiros informaram através do Twitter terem atendido dezenas de feridos, 12 dos quais foram hospitalizados. O caso mais grave era uma perna quebrada.

Acidentes ferroviários são frequentes nos EUA. Em 29 de setembro, outro trem de passageiros descarrilhou na hora de pico ao entrar - aparentemente muito rápido - na estação de Hoboken (Nova Jersey), vizinha a Nova York, matando a brasileira Fabíola Bittar de Kroon e ferindo 114 pessoas.