Trem de passageiros descarrila no Noroeste dos EUA; há feridos e mortos

Um trem de passageiros descarrilou nesta segunda-feira (18) no estado de Washington, no Noroeste dos Estados Unidos. Segundo informaram autoridades, há "feridos e mortos", mas ainda não há informações detalhadas sobre os números. As informações são da EFE.

O escritório do xerife do condado de Pierce, situado ao sul de Seattle, disse que o trem acidentado fazia a rota entre Seattle e Portland e caiu ao atravessar uma ponte sobre a rodovia I-5.

As autoridades asseguraram que os serviços de emergência já trabalham no local do acidente e pediram aos cidadãos que evitem a área.