Três dias após a morte, idoso é encontrado caído na cama

A proprietária do imóvel encontrou o homem sem vida no quarto

Um idoso foi encontrado morto no quarto na noite desta terça-feira (5), após três dias de seu falecimento, no Jardim Guanabara, em Dourados.

De acordo com boletim de ocorrência, a proprietária do imóvel, Nair Maria Soares, 69 anos, sentiu um forte odor e encontrou o corpo de Nedson Carlos Gonçalves Alencastro, 68 anos na cama. A mulher relatou ainda que o homem morava ali a cerca de um ano e fazia uso de medicamentos de hipertensão. A última vez que o idoso foi visto foi na manhã do último domingo (3).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a funerária estiveram presentes confirmaram o óbito do homem, verificando que o corpo já estava em estado de putrefação. O quarto do idoso estava organizado, sem sinais de arrombamento ou algum tipo de violência.

A proprietária da casa afirmou que na noite de domingo ouviu um barulho vindo do quarto da vítima, mas não achou que fosse importante.

A Perícia Criminal encontrou diversos medicamentos e não encontrou marcas no corpo do homem. O filho da vítima, Carlos Fábio da Costa Alencastro, 29 anos, disse a polícia que o pai fazia uso constante de remédios e bebia muito.