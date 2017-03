Três ex-mulheres de cantor fazem BO por difamação

As três mulheres que se envolveram e engravidaram do cantor sertanejo preso no último fim de semana por não pagara pensão, procuraram a delegacia na noite de quarta-feira (29) para registrar um boletim de ocorrência por difamação. Duas vítima registraram juntas na Capital e a terceira procurou a delegacia de Nova Andradina, onde mora. Elas acusam o cantor e familiares de expô-las em uma publicação feita na página da dupla, na qual o cantor faz parte, no Facebook.

O JD1 Notícias teve acesso ao boletim registrado por duas delas em Campo Grande e outro registrado em Nova Andradina. Na delegacia da Capital as duas mulheres relataram que após a prisão do cantor no último domingo (26) uma publicação na página oficial da dupla na qual ele faz parte contendo difamações contra elas.

Na publicação, segundo o registro, são citados os nomes de cada uma delas. Na parte da publicação direcionada a mãe do filho de três anos do cantor consta que o cantor teria se relacionado sexualmente com ela quando estava sob efeito de bebida alcoólica e que teria sido uma única vez. Fala ainda que ao cantor só não deu a assistência necessária à criança na porque a mãe teria passado a gestação em Paris e na época o cantor ganhava apenas R$ 500.

Já direcionado a mãe da filha mais velha do cantor, de 6 anos, a publicação fala que ela havia se relacionado sexualmente com vários amigos do cantor e estes orientaram-no a realizar um exame de DNA para a comprovação da paternidade, já que por esse motivo havia o risco da criança não ser filha dele.

A mulher destaca que a publicação salienta que o cantor estaria dando assistência à criança desde os seis meses de gestação da mãe, porém segundo ela, esta assistência só veio quando a criança já estava com dois anos de idade e perdurou até ela completar quatro, Hoje, com seis anos, a criança não estaria recebendo nada do cantor.

O boletim destaca que no momento da ocorrência a tal publicação ainda constava na página dos cantores e o irmão e a atual esposa do cantor comentaram. Ele disse que tomaria as providências cabíveis e ela ressaltou que a publicação deveria ser compartilhada. As mulheres disseram à polícia que tiveram “a honra violada e a intimidade exposta” e por isso procuraram a delegacia.

Já a mãe do filho de um ano e meio do cantor procurou a delegacia de polícia de Nova Andradina, município onde mora. À polícia ela relatou o conteúdo da postagem feita da página da dupla. Ela contou que consta na postagem que ela saía com homens casados enquanto se relacionava com o cantor. A jovem salientou ainda em seu depoimento à polícia que o cantor nunca pagou pensão e acredita que o motivo da postagem seja vingança por causa de sua prisão no último fim de semana.

A redação do JD1 Notícias tentou contato com o cantor, mas até a publicação desta matéria não obteve êxito.