O Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (Imasul), deverá investir R$ 42,8 milhões em Três Lagoas. A decisão é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que determinou que o depósito realizado para compensação ambiental pelas empresas Fibria e Eldorado, seja usado no município.

De acordo com o Três Lagoas News, o montante, que já está depositado na conta da Imasul, chega a R$ 42.800.000,00. Esse dinheiro precisa ser utilizado na área ambiental da cidade e, segundo a sentença, deve ser aplicado nos próximos 12 meses.

Conforme o site de notícias, o Imasul ainda pode recorrer da decisão ao Superior Tribunal Federal (STF). Entretanto, cabe ao TJMS definir se a ação poderá ser encaminhada ao Supremo ou não.

"No entanto, os tribunais superiores só podem julgar casos em que há ofensa à Constituição, o que não é o caso", afirmou o promotor de Justiça de Três Lagoas, Antonio Carlos de Oliveira.