Este sábado foi atípico para algumas meninas sul-mato-grossenses. Durante todo o dia aconteceram as provas seletivas para o Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion. Através do site oficial, 11 meninas foram pré-selecionadas; 6 participaram das provas. A tensão e a ansiedade não impediram as jovens de brilharem frente aos jurados, que escolheram o top 4 para disputar a coroa na grande final.

A seletiva foi acompanhada por um corpo de júri técnico, composto por especialistas que lidam diariamente com moda, beleza e estilo na capital.

As provas duraram mais de 8 horas entre passarela com look básico e apresentação, biquíni e entrevista feita pelos jurados, look fashion e defesa da coroa, sessão de fotos com Alexis Prapas, vídeo para redes sociais comandados pela digital influencer Isabela Cavalcante e vídeos oficiais do concurso.

O resultado foi dado às 17 horas, quando o corpo de jurados anunciou como top 4: Kassiane Klein de Iguatemi, Luana Queiróz Batista de Chapadão do Sul, Maria Caroline Dutra de Oliveira de Amambai e Priscilla Xavier Vacchiano de Campo Grande.