Três pescadores são autuados por pesca ilegal

Um paulista, um paranaense e um campo-grandense foram autuados por pesca ilegal, na tarde desta quinta-feira (31), no Rio Miranda, em Bonito.

Durante operação Corpus Christi, Policiais Militares Ambientais autuaram três pescadores, além de apreenderem três barcos, três motores de popa e petrechos de pesca.

As três embarcações estavam nas proximidades do pesqueiro Jundiaiense, no município de Anastácio, onde estavam os infratores. Um morador de Campo Grande de 49 anos, um residente em Santa Helena (PR), de 58 anos e outro de 54 anos, residente em Votuporanga (SP). Eles não possuíam autorização de pesca. No momento que a Polícia Militar Ambiental chegou, eles iniciavam a pescaria, mas ainda não tinham capturado nenhum peixe.

Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, totalizando R$ 1.500,00.

A pesca sem licença não é crime ambiental, porém a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.