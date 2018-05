Três pescadores são presos com 73 kg de pescado ilegal

Na noite de terça-feira (29), Policiais Militares Ambientais de Jardim foram acionados por Policiais Militares de Nioaque, em razão da prisão de três infratores por pesca predatória, que foram apreendidos nas proximidades da BR 163, no rio Nioaque, onde a pesca é proibida em toda sua extensão. Os infratores confessaram que capturaram 73 kg de pescado.

Os pescadores tinham usado tarrafa (petrecho proibido), na captura do pescado, o que é crime. Além disso, muitos dos exemplares estavam abaixo da medida mínima de captura permitida por lei, o que também é crime. Havia exemplar de dourado com 52 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura é de 65 centímetros para a espécie. Ainda, havia exemplar de cachara com 70 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura é de 80 centímetros.

Os infratores foram foram autuados em flagrante por pesca predatória e conduzidos pelos policiais militares, juntamente com o pescado apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Nioaque. E, posteriormente, liberados depois de pagar fiança. Cada infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.188,60 pela PMA. A pena é de um a três anos de detenção para este delito ambiental.