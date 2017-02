Um ex-militar do exército de 24 anos foi espancado até a morte na madrugada deste sábado (4) em Dourados. Ele chegou a ser socorrido com vida e encaminhado até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o site Dourados News, a vítima se chama Luíz Henrique Franco Araudi, que atuou como cabo do 28º Blog (Batalhão Logístico). Segundo testemunhas, o jovem estava na rua Quintino Bacaiuva por volta das 5h30, quando três pessoas começaram a espancá-lo.

O grupo usava garrafas de vidro e barras de ferro. A vítima chegou a correr, mas continuou a ser seguido até a avenida Marcelino Pires com a rua Benjamin Constant, onde caiu desacordado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontrou o jovem inconsciente e com uma garrafa cravada no pescoço. Peritos e policiais civis estiveram no local para colher informações, porém, até o momento os envolvidos não foram identificados.