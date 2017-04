Uma colisão envolvendo carro e moto deixou três pessoas feridas, na noite desta quinta-feira (6), no município de Dourados.

Segundo informações do site Dourados Notícias, uma motocicleta XT, com placas de Dourados, seguia pela rodovia em alta velocidade quando se aproximou de um veículo Gol, com placas de Rio Verde (GO). O condutor não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente na traseira do carro. A moto ficou presa na lataria do automóvel e o piloto arrastado por cerca de cem metros até o carro conseguir parar.

O motociclista teve apenas ferimentos leves e o casal que estava no automóvel teve cortes na cabeça. As vítimas foram atendidas por uma equipe da CCR MSVia e depois encaminhados ao hospital local.

A Polícia Rodoviária esteve no local ajudando na reordenação do trânsito.