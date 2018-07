Três pessoas ficaram feridas em colisão frontal entre motos

O acidente foi na cabeceira da ponte velha do Rio Taquari

Na noite desta quinta-feira (12) três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na cabeceira da ponte velha sobre o Rio Taquari, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, as motos trafegavam em sentidos opostos. Elas eram ocupadas por Eliezer de Souza Zuleger, de 23 anos, uma adolescente de 16 anos e Severino Gomes dos Santos, de 22 anos. A colisão foi frontal.

Todos eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.