Três policiais causam confusão em boate e dois ficam feridos

Dois policiais civis ficaram feridos a tiros, na madrugada desta quinta-feira (28), após se envolver em uma confusão na boate Samara, localizada em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Policiais Militares foram acionados pela Polícia Nacional do Paraguai para verificar uma troca de tiros ocorrida na boate. Quando chegaram ao local, encontraram o policial civil Dionatan dos Santos, 35 anos, caído no chão, ensanguentado na região do tórax devido aos tiros, ao seu lado estava uma pistola Taurus e um carregador com 13 munições .40.

Segundo o segurança da boate, a vítima [policial civil], o agente da Policia Civil Jeferson Duarte e um policial federal se desentenderam dentro da boate e foram para fora do local continuar a briga. Momentos depois, o segurança ouviu diversos disparos e muita gritaria e ao sair da boate viu Dionatan caído no chão e os outros envolvidos fugindo em direção oposta.

Enquanto a Polícia Militar esperava o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima, também realizou rondas pela região, localizando Jeferson [agente da policia civil] pedindo ajuda, ele estava todo ensanguentado, com uma arma, um carregador com quatro munições e uma cápsula deflagrada.

Dionatan foi socorrido pelos bombeiros, Jeferson continuou na boate até a chegada da perícia e o policial federal também envolvido na confusão foi identificado como Alexandre Muniz Dahoui, ficando sob custodia da Policia Federal.

Dionatan e Jeferson encontram-se internados no hospital regional.

A Polícia Nacional do Paraguai e a Polícia Civil investigam o caso para tomar as medidas cabíveis.