Três propostas serão votadas na Assembleia nesta quarta-feira

Na Sessão Ordinária desta quarta-feira (29), os deputados estaduais devem apreciar três matérias. Em 2ª discussão, com pareceres favoráveis da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos, o Projeto de Lei (PL) 101/2017 que institui o “Mês Laranja” de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado.

Também em 2ª discussão, com pareceres favoráveis da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração e da Comissão de Saúde, o PL 043/2017 que altera a redação do dispositivo da Lei 3.436, de 19 de novembro de 2007, que proíbe no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a utilização de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas ou similares.

O último projeto a ser apreciado em 2ª discussão obteve parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Trata-se do Projeto de Lei 224/2017 que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia dos Desbravadores.