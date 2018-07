Três são presos por arrombarem agência dos Correios

Os policiais encontraram os suspeitos no mesmo dia da tentativa do furto

Dois homens e uma mulher foram presos no último sábado (30), suspeitos de arrombarem uma agência dos Correios na avenida Sergio Maciel, no centro de Juti.

A Polícia Militar foi acionada na madrugada de sábado, pela empresa de monitoramento da agência, que informou sobre o alarme disparado e o forro do prédio caído. Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, o gerente abriu a agência para a entrada dos policiais, porém ninguém foi localizado.

Os suspeitos teriam arrombado o teto dos da agência mas fugiram após o alarme ter disparado. Os policiais encontraram dentro da agência uma marreta, uma bolsa de nylon com uma corda, duas talhadeiras, tecido e folhas de papel alumínio.

Equipes da Polícia Militar (PM) com auxílio da Delegacia de Crimes da Fronteira (Defron), realizaram buscas pelos autores e por volta das 19h, os policiais do Defron informaram a PM sobre os três suspeitos que estavam na cidade e sacariam dinheiro do caixa eletrônico para fugir.

Dois homens com idades de 19 e 30 anos e a mulher de 21 anos foram localizados nas proximidades do Banco do Brasil e ao perceberem a aproximação da viatura demonstraram bastante nervosismo.

Na abordagem da polícia e durante questionamentos sobre o furto a agência, o jovem de 19 anos acabou confessando o delito. A mulher teria desacatado os policiais com xingamentos e homem de 30 anos tinha um mandado de prisão em aberto.

Com os bandidos foram apreendidos um celular, dois chips e R$ 39,00. Eles foram presos e encaminhados a delegacia local.