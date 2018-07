Na madrugada de domingo (8), três homens foram presos por tentativa de homicídio em uma boate em Bonito. Dois dos envolvidos seguraram a vítima enquanto o outro usou um canivete para esfaquear um homem durante um evento que acontecia no local.

De acordo com o boletim de ocorrência ocorreu uma briga no interior do Clube de Laço Nabileque, e os seguranças retiraram os envolvidos do local e entre eles havia um esfaqueado. Doraci Martins Mendonça, 33 anos, sofreu um corte na região abdominal e foi encaminhado ao hospital por amigos que estavam na boate.

Uma guarnição da polícia realizou diligência no local e conseguiram localizar os autores, identificados como Everton da Silva, 29 anos, Jhonatan Barbosa da Silva, 22 anos e Patrick de Oliveira, 22 anos.

Patrick relatou que foi ele quem desferiu o golpe na vítima utilizando um canivete, que foi encontrado em sua bota. Segundo o autor o motivo foi que a vítima o havia ameaçado anteriormente e por brigas passadas por causa de uma mulher. Já Jhonatan estava com as mãos sujas de sangue.

Conforme relatos das testemunhas os autores avançaram contra a vítima e Patrick desferiu o golpe com seu canivete na região abdominal da vítima. Diante dos fatos os autores foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

Na delegacia, as testemunhas informaram aos militares que viram quando Everton e Jhonatan seguraram Doraci para que Patrick desferisse a facada.

O investigador entrou em contato com o hospital e foi informado pela telefonista que a vítima estava em estado grave e necessitaria passar por uma cirurgia, porém, não saberia informar se o paciente seria ou não transferido para Campo Grande.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bonito como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada.