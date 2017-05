Três veículos são recuperado pela PRF em menos de 24h

Uma motocicleta foi recuperada e segundo a condutora, a moto seria vendida no Paraguai

Em menos de 24 horas a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recupera três veículos com ocorrência de roubo em Ponta Porã - a 314 km da Capital. A primeira ocorrência foi no período da tarde desta quinta-feira (4), na BR 436, quando policiais rodoviários federais abordaram o veículo Hyundai HB 20, com placas frias de São Paulo (SP), conduzido por um homem de 28 anos.

O veículo possuía elementos identificadores adulterados, sendo de Belo Horizonte (MG) a placa verdadeira do carro, com ocorrência de roubo/furto do ano passado, na cidade de Cotia (SP).

Também na BR 464, por volta das 23h, a equipe policial abordou o veículo Honda CRV, com placas aparentes de Pernambuco, e conduzido por um homem de 49 anos. O carro tinha ocorrência de roubo de dezembro do ano passado, e as placas verdadeiras eram do Paraná. Os suspeitos das duas ocorrências foram presos e os veículos encaminhados à Polícia Federal local.

Uma motocicleta também foi recuperada e segundo a condutora, a moto seria vendida no Paraguai

A PRF também recuperou ama moto Honda CG 150 Titan, com placas de Dourados, conduzido por uma mulher de 22 anos, tendo como passageiro um jovem de 17 anos. A condutora informou que não tinha o documento do veículo, e também não possuía carteira de habilitação. A moto tinha ocorrência de furto/roubo, registrado no dia três deste mês.

A mulher confessou que estava levando a moto ao Paraguai, e receberia R$ 8000 pela receptação. Foi dada a ordem de prisão para a condutora e apreendido o menor de idade.