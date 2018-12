Cerca de trezentas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos atendidos pelas Obras Sociais Francisco Thiesen irão ganhar neste sábado (15), uma grande festa natalina no Jardim das Hortências, em Campo Grande.

O evento, que marca o encerramento das atividades anuais da instituição, tem na programação apresentações artísticas e entrega de presentes aos assistidos nos projetos sociais da Organização Não-Governamental (Ong).

Contando com a parceria de mais de cem voluntários, alguns que participam há 22 anos da programação, a festa é o momento de padrinhos conhecerem seus beneficiados. A ação faz parte da chamada “Campanha do Pezinho”, levada a diversas outras instituições sociais da Capital e do interior, e que ficou conhecida por conter a marca de tinta do pé da criança, um barbante cortado no comprimento e uma foto daquele que será “apadrinhado”.

Além de serem presenteadas, as crianças e adolescentes irão realizar apresentações de oficinas de música, teatro e ballet, entre outras que a Ong ofereceu durante todo o ano, a partir de parcerias com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e recursos da Lei Rouanet. Adultos participantes da instituição também serão beneficiados.

“Para nós, a Festa de Natal é um momento de grande alegria. É o momento de celebrarmos a vinda de Jesus, e poder ver nossas crianças, jovens e adultos felizes fortalece a nossa esperança em um mundo melhor. Nós vemos o exercício do amor ao próximo na prática”, destaca o presidente da instituição, João Carlos Rosa.

Serviço:

Evento: Festa de Natal nas Obras Sociais Francisco Thiesen.

Data e horário: 15/12 (sábado), 19h.

Endereço: Av. Engenheiro Luthero Lopes, 565, Jardim das Hortências.