TRF concede HC , Andre e André Jr. Serão soltos

Pai e filho estavam presos desde ontem no Centro de Triagem

O TRF3 (Tribunal Regional Federal da terceira Região) acaba de conceder habeas corpus ao ex-governador André Puccinelli (PMDB) que será solto ainda nesta quarta-feira (15). De acordo com o advogado, Renê Siuff, o oficial de justiça deve seguir ao Centro de Triagem, onde está André, para solta – lo.

“Quem vai até o Centro de Triagem, com o habeas corpus, é o oficial de justiça o advogado só aguarda”, afirmou Siuff.

“Ele está bem, e deve ser solto a qualquer momento, não tenho noção que horas ele sai, pois isso que sabe é a justiça. Vamos ver que é o juiz de plantão para resolver toda a burocracia”, acrescentou.

Não só o André, mas o seu filho, André Júnior também será solto. Os dois estavam presos desde a terça-feira (14) no Centro de Triagem.

O habeas corpus foi concedido pelo desembargador federal, Paulo Fontes, ele revogou a prisão preventiva de Puccinelli e Puccinelli Júnior.

Operação Lama Asfáltica

Pai e filho foram presos na quinta fase da Operação Lama Asfáltica que investiga desvio de recursos públicos por meio do direcionamento de licitações públicas, superfaturamento de obras públicas, aquisição fictícia ou ilícita de produtos, financiamento de atividades privadas sem relação com a atividade-fim de empresas estatais, concessão de créditos tributários com vistas ao recebimento de propina e corrupção de agentes públicos