Os novos membros do Corpo Diretivo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) foram eleitos, na quarta-feira (3), em votação secreta para a gestão do biênio 2019/2020.

Em votação com chapa única e por unanimidade de votos, o novo presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, o vice-presidente, conselheiro Flávio Kayatt e o corregedor-geral, conselheiro Ronaldo Chadid foram eleitos.

Em seu discurso, o presidente eleito relembrou sua trajetória de luta e dedicação na Corte de Contas do MS e o incentivo que sempre recebeu de cada um dos colegas de trabalho e do atual presidente.

“Agradeço o apoio de cada um de vocês conselheiros, e quero deixar registrado aqui que Waldir Neves foi o meu maior incentivador, e que, tudo o que nos comprometemos a realizar dentro do Tribunal de Contas, nos seus quatro anos de gestão, nós conseguimos cumprir”, disse Iran.

Iran Coelho disse ainda que o consenso na escolha da nova gestão prova que, atualmente, o TCE-MS está com uma visão diferente, que valoriza mais a instituição do que as individualidades, o que demonstra o amadurecimento dos membros do conselho deliberativo.

“Lembro-me de que, certa vez, em uma eleição há alguns anos, tivemos duas chapas concorrendo, o que gerou uma situação muito desagradável, tensa e não foi um momento que contribuiu com o engrandecimento da gestão pública. Hoje vemos que foi muito diferente, e essa harmonia e unanimidade na eleição, penso ser uma nova tendência no modo de gestão”, afirmou.

O atual presidente do TCE-MS, Waldir Neves, ressaltou que o modelo de gestão compartilhada proporcionou um processo de eleição tranquilo e com unanimidade. Destacou que passa a presidência do TCE-MS para um conselheiro que sua história de vida se funde a história do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

“O conselheiro Iran é altamente preparado e qualificado para dar sequência em todos os programas que aprovamos em nossa gestão, visto que em todos os momentos ele participou na construção de todas as vitórias alcançadas pelo TCE-MS na busca da eficiência, da transparência da melhoria do controle”, disse Waldir.