Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MS julga 21 processos e recebe visita de estudantes

O Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realizou duas sessões pela manhã e sessão do pleno na tarde da última sexta-feira (19).



Foram julgados 21 processos pela presidente do TED, Marta do Carmo Taques, secretário-geral, Albino Romero e o corregedor-geral do processo disciplinar, Ladislau Ramos, e outros membros.



O TED ainda recebeu a visita de alunos de Direito da Anhanguera/Uniderp que assistiram a votação de um parecer. “Eles puderam ver, na prática, como funciona o Tribunal de Ética”, pontuou Marta Taques.



O TED é o órgão do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil que tem por finalidade zelar pelo cumprimento do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) e do Código de Ética Profissional e, em última análise, contribuir para a dignidade e a credibilidade da advocacia, considerada atividade essencial à administração da justiça (art. 133, da Constituição Federal).