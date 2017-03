Tribunal de Justiça empossa novos desembargadores nesta quarta-feira

Será realizada nesta quarta-feira (8), às 17 horas, no Palácio da Justiça Des. Leão Neto do Carmo, a solenidade de posse dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Promovidos em sessão do Tribunal Pleno de 22 de fevereiro, serão empossados no cargo de desembargador os juízes José Ale Ahmad Netto, Jairo Roberto de Quadros e Geraldo de Almeida Santiago.

Os magistrados ocuparão os cargos criados pela Lei nº 4.906/2016 e devem atuar em Câmaras e Seções Criminais.

Conheça os novos desembargadores:



José Ale Ahmad Netto nasceu em Paraguaçu Paulista, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie (SP) em 1983 e, após ser aprovado no IX concurso de Provas e Títulos, ingressou na magistratura de MS em junho de 1988, na 9ª circunscrição.



Dois meses depois foi promovido para a comarca de Ribas do Rio Pardo. Em abril de 1992, foi promovido para Maracaju e, em outubro de 1999, novamente promovido para o cargo de juiz auxiliar em Campo Grande.



Na Capital, atuou no 8º Juizado Especial Cível e como membro da Turma Recursal, antes de ser designado para juiz auxiliar da Vice-Presidência (2011), juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça (2013/2014) e para atuar como designado no TJMS como desembargador (2014/2016). É titular da 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos.



Sul-mato-grossense de Nova Andradina, Jairo Roberto de Quadros é formado pelas Faculdades Unidas Católicas de MT (Fucmat), turma de 1983, e ingressou na magistratura de MS em janeiro de 1989, na 3ª circunscrição.



Em junho de 1989 passou a judicar em Aparecida do Taboado e, em novembro de 1992, foi promovido para a comarca de Ponta Porã. Dois anos depois, a pedido e por remoção, deixou a área criminal para atual em vara cível na mesma comarca.



Em outubro de 1999, foi promovido para a 2ª Vara Criminal de Dourados, comarca onde atuou como integrante e suplente da Turma Recursal Mista. Por remoção, em novembro de 2014, passou a judicar na 3ª Vara do Juizado Especial Central em Campo Grande. Duas semanas depois, foi convocado para a função de desembargador.



Formado pelas Faculdades Unidas Católicas de MT (Fucmat), em 1983, Geraldo de Almeida Santiago é campo-grandense e ingressou na magistratura sul-mato-grossense em junho de 1988, na 7ª circunscrição.



Dois meses depois, foi promovido para a comarca de Angélica, e em dezembro de 1990, uma nova promoção o levou para a comarca de Jardim. Em abril de 2000, foi promovido para a Capital e assumiu a 5ª Vara Cível Residual. Foi membro e suplente da Turma Recursal e, em 2015, atuou por três meses como juiz convocado no Tribunal de Justiça. É titular da 5ª Vara Cível Residual.