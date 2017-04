Tribunal de Justiça lança Campanha do Agasalho 2017

Tem início nesta terça-feira (25) a edição 2017 da Campanha do Agasalho, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de MS, por meio do Programa para Ajuda à Criança e ao Idoso - Pacijus.

As arrecadações relativas à campanha seguem até o dia 10 de junho e contam com a parceria da Justiça Federal do MS, do Cartório de Notas, Mécari Distribuídora, Moto Clube DDW, TRE-MS, Moto Clube HOG, Harley Davidson – Rota 67, Ministério Público e da Organização Conexão do Bem.

O objetivo da campanha é arrecadar agasalhos, cobertores e roupas em bom estado de conservação para serem distribuídos em asilos, abrigos e para moradores de rua, oferecendo uma oportunidade para que enfrentem o frio com mais conforto e dignidade.

Para contribuir basta deixar suas doações em um dos postos de arrecadação:

- Secretaria de Comunicação do TJMS (Parque dos Poderes), com Marta;

- Núcleo de Informática do Fórum (3º andar), com Érick;

- Núcleo de Imprensa do CIJUS, com Luciano;

- Assessoria de Políticas de Saúde do TRE/MS;

- CAO Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do MS;

- Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) da Justiça Federal/MS;

- Rota 67 - Harley Davidson - Avenida Afonso Pena, nº 4548;

- Cartório do 5º Ofício - Rua Dom Aquino, nº1330.

- Mécari Distribuídora - Avenida Gury Marques, nº. 5164

Mais informações podem ser obtidas no site www.tjms.jus.br/pacijus. Colabore com a Campanha do Agasalho e ajude a aquecer o inverno de quem tanto precisa.