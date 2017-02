Tribunal de Justiça lança campanha Páscoa Solidária

Com a proximidade do mês de abril, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Pacijus, lança nesta segunda-feira (20) a campanha Páscoa Solidária, com o intuito de arrecadar ovos de chocolate para presentear as crianças de instituições de acolhimento e beneficentes nessa data tão especial.

?Para participar da campanha, os interessados devem apadrinhar uma ou mais crianças pelo link www.tjms.jus.br/pacijus, sendo que estão cadastradas meninos e meninas de instituições de acolhimento e de caridade da Capital e do interior. Os pedidos variam entre ovos de 240 e 350 gramas. Os apadrinhamentos devem ser feitos dentro da própria comarca do padrinho devido à impossibilidade de se transportar os ovos de Páscoa de uma cidade para outra.

A arrecadação será feita no prédio do Tribunal de Justiça, no Fórum de Campo Grande ou no Centro Integrado de Justiça (Cijus) até o dia 5 de abril.