Edneia Paula de Almeida, 42 anos, mais conhecida como "Verônica", Renato Telies de Souza, 58 anos e Elias Francisco Fernandes, o "Elias Maluco", foram presos no último domingo (15), suspeitos de assassinarem Marilyne Siqueira de Souza, 43 anos. O caso aconteceu no sábado (14), em Amambai, e o motivo da morte seria vingança.

De acordo com o A gazeta news, o assassinato foi planejado na sexta-feira (13). Cada suspeito tinha um motivo diferente para se livrar da vítima. Segundo o site, "Maluco" queria matar Marilyne porque ela era “dedo duro” e o teria feito ir parar na cadeia.

Renato desejava matar a vítima porque ela teria invadido sua casa e furtado seu dinheiro e pertences pessoais. Já "Verônica" – que é espoda de Renato e, anteriormente, era amiga de Marilyne –, queria matá-la porque se envolveram em uma briga.

No dia do assassinato, "Verônica" teria levado Renato e "Maluco", de carro para às margens da rodovia MS-485 e voltado para a cidade afim de atrair a vítima para uma emboscada. Já no local, "Maluco" teria atirado contra Marilyne, enquanto Renato desferiu vários golpes de facão contra a mulher.

Após a morte, o trio deixou o local no carro da vítima. No intento de não serem pegos, Renato e "Maluco" se livraram das armas do crime. Após serem capturados, na delegacia o trio confessou o assassinato e indicou aos policias o local onde teriam jogado as armas usadas para matar Marilyne. O facão foi encontrado perto do corpo da vítima. O trio foi preso em flagrante por homicídio qualificado e permanecerá preso, à disposição da Justiça.

Corpo

O corpo de Maryline foi "desovado" em uma estrada vicinal conhecida por "Buracão" e encontrado por um ciclista que trafegava pelo local encontrou o corpo por volta das 16h do sábado (14). Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou que a mulher foi morta com tiros e várias perfurações de arma branca nas costas, braços e pescoço.