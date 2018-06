Trio é preso suspeito de matar motociclista no Caiobá

Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (1º), suspeito de assassinar a tiros Wictor Hugo Brunet da Mota e balear o amigo Miguel Francisco Lopes, ambos de 19 anos, na avenida Doutor Nasri Siufi, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O grupo saiu de uma casa noturna e discutiram no trânsito.

Segundo a Polícia Civil, na madrugada do dia anterior, Pedro Martinez Filho, Higor Lopes Ferreira e Cristhian da Silva Crati, saíram da uma boate em um Chevrolet Kadett, quando Wictor, que pilotava uma Honda Titan, teria fechado o veículo. Ambos discutiram e durante o trajeto Higor disparou em direção as vítimas.

Wictor caiu com a moto ao ser ferido com dois tiros no abdômen, não resistiu e morreu no local. Já Miguel foi socorrido e levado para Santa Casa, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos acabaram se envolvendo em um acidente tentando fugir do local, chegaram a atear fogo no carro. Após localizar o veículo e indentifcar o proprietário, a Polícia Militar foi até a residência dos suspeitos.

Na casa de Higor também foi apreendida uma arma de calibre .44 com várias munições e um carro com chassi raspado. Eles foram levados para delegacia e devem responder por de homicídio qualificado por motivo fútil, porte ilegal de arma de fogo, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.