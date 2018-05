Trio especializado roubava até comida e gás de famílias pobres

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de que furtavam e roubavam casas de pessoas carentes em Dourados – a 223 km de Campo Grande. Segundo as investigações o trio não poupava nem famílias pobres e levavam comida e gás de cozinhas de favelas.

Conforme o site Dourados News, José Cardoso Reis,47, André Vargas Carvalho,29, e Anderson Marcos da Silva Martins, 31, foram presos em flagrante enquanto saiam de um furto. Segundo o delegado Rodolfo Daltro, os crimes foram cometidos em residências que os moradores costumavam trabalhar durante o dia todo.

Algumas vítimas contaram à polícia que não tem condições de ressarcir o prejuízo do furto com a reforma nas portas e janelas quebradas. Em um dos casos, os criminosos levaram toda a compra do mês de uma família carente.

No dia da prisão, os bandidos foram flagrados com televisões, máquina de cortar gramas, um voltímetro, celulares, dois aspiradores de pó e um ar condicionado portátil. O trio já possui ficha criminal por roubo e cumpriam pena no semiaberto.