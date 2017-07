Triste coincidência: Mayara tocaria em missa do 7º dia de ex-vereador e esposa

Na noite desta quinta-feira (28) Filipi Siqueira, filho do ex-vereador Cristovão Silveira, 65 anos, e de Fátima Silveira, 56 anos, assassinados em uma propriedade do casal no último dia 18, usou sua conta pessoal no Facebook para revelar uma triste coincidência: Mayara Amaral, de 27 anos, encontrada morta no final da tarde da última terça-feira (25) cantaria na missa do sétimo dia do casal, realizada na manhã de terça.

Na publicação, que já tem quase três mil curtidas e mais de 470 compartilhamentos, Filipe conta que um dia antes da missa perguntou para Mayara se ela tocaria a música “Pra Você Guardei o Amor”, do cantor Nando Reis. Segundo Filipi, essa seria a música tocada no casamento do casal que seria realizado naquele dia 25.

Mayara aceitou o convite e de acordo com Filipi, começou a ensaiar no mesmo dia. Porém, no dia da missa Mayara não apareceu. Filipi conta que achou que ela havia esquecido ou algo urgente aconteceu e a impediu de ir. A música então foi apresentada por dois outros músicos, que já fariam uma homenagem a Siqueira e Fátima.

No entanto, Mayara não apareceu e seu sumiço começou a preocupar a todos. O corpo da musicista foi encontrado com perfurações em seu crânio, sinais de violência sexual e parcialmente carbonizado na saída para Rochedo, na região do Inferninho, no final da tarde de terça-feira.

Filipi conclui o texto com um desabafo sobre os dois assassinatos brutais de pessoas tão próximas a ele. “Meu pai, minha mãe e Mayara eram humanos, porque acreditavam e confiavam em quem foram seus algozes, o lobo estava atrás da porta. Meus pais acreditavam no caseiro do sítio, Mayara confiava naquele que a beijava. Agora só nos resta que justiça seja feita rigorosamente. Quem sabe Mayara não tenha cantado ‘Pra Você Guardei o Amor’ para meus pais em outro plano”, concluiu.