Troca de cabos de energia deixa trânsito lento na Ernesto Geisel

O trânsito na Avenida Ernesto Geisel no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e 26 de Agosto está lento na tarde desta quarta-feira (22).

Funcionários da Energisa estão realizando a troca dos cabos de energia da avenida. Os semáforos do cruzamento com as avenidas Afonso Pena e Dr João Rosa Pires estão desligados e equipes da Guarda Municipal e agentes da Agetran auxiliam no trânsito.

O congestionamento atinge também quem vem pela João Rosa Pires nas proximidades no Mercadão Municipal.

O transito ficará lento até as 17h, horário previsto para o término do trabalho da Energisa no local. Assim que os cabos forem trocados, os semáforos voltarão a funcionar.