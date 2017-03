Troca de pet por ingresso de jogo do Operário incentiva reciclagem

A parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Juventude (SEMJU) e Operário Futebol Clube, deu origem a uma ação educativa com alunos da Escola Municipal Wilson Taveira Rosalino, no Jardim Aero Rancho, que consiste na troca de materiais recicláveis por ingresso de jogo.

A escola foi escolhida para participar desta ação pelo clube como apoio ao jogo que vai acontecer contra o Clube de Luziânia, na copa Verde, torneio que vai reunir os principais equipes de futebol do Norte e Centro-Oeste do país patrocinado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O objetivo da ação é conscientizar alunos e população quanto à prática de reciclagem e do incentivo às crianças da escola e da própria comunidade local a visitarem os estádios e os jogos realizados no estado.

“É muito importante unirmos o futebol, o esporte com a juventude e meio ambiente. É de grande valia não somente para divulgar o Operário, que está retornando em cenário nacional, como também divulgar as ações que protegem o meio ambiente”, comentou o diretor do clube Raul Rodrigues da Rosa.

Em campanha realizada anteriormente, foram arrecadadas mais de mil garrafas pet. Nesta nova campanha, o Operário espera coletar 10 vezes mais que no ano passado.

Para a diretora adjunta da Escola Relsne Barbosa do Nascimento, a campanha contribui com a volta do prestígio ao futebol do Estado, além de conscientizar as crianças quanto à proteção da natureza. “A reciclagem é assunto muito importante e que fomenta a sustentabilidade”, disse.

O jogador volante do Operário, Eduardo Rosa dos Santos, afirmou que a troca de garrafas pet por ingresso vai ajudar os torcedores que não tem condições financeiras de pagar por uma entrada. “Muitas pessoas que não tem condição de ir aos estádios e os produtos recicláveis são bem acessíveis”, disse.

Morador do bairro Iraci Coelho, Alan Rodrigues Nunes, viu no projeto um incentivo ao esporte. “O futebol do Estado está muito apagado e agora está melhorando. Achei muito boa essa campanha”, ressaltou.

A secretária de educação, Ilza Mateus, comentou a importância da parceria com a Reme. “Falar de esporte é sempre muito interessante, porque além de praticar, as pessoas também tem que prestigiar. Temos um estádio muito importante. Acho que o projeto incentiva as pessoas a fazerem coleta seletiva e também a frequentarem o estádio para ver os jogos”, disse.

Já o prefeito Marquinhos Trad disse que independentemente de time ou ideologia, o exemplo do Operário deveria ser seguido por outras equipes. “Vamos enfrentar um time que representa outro Estado e vamos estar unidos com toda Campo Grande, com todo o Mato Grosso do Sul torcendo para o Operário no próximo domingo”, finalizou.

A troca de garrafas pet por ingressos pode ser feita até esta sexta-feira (3), na própria escola, que fica na rua Tokei Nakao, s/n, Jardim Aero Rancho. A expectativa é oferecer 3 mil ingressos em troca de garrafas pet.