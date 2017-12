Troca de tiros mata dois e deixa adolescente ferida

Dois homens identificados como Tiago Mizael Segoga de Moura, 29 anos, e Guilherme Antônio Lima da Silva, 26 anos, morreram no final da tarde desta terça-feira (12), em troca de tiros no cruzamento das Ruas Primavera do Leste e Jorge Budibe, no bairro Morada do Sossego, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, Tiago dirigia o veículo Fiat Uno de cor preta e Guilherme estava em um veículo Volskwagen Parati de cor cinza. No final da tarde, por volta de 18h30, os veículos se emparelharam e começaram a atirar.

Segundo informações, Guilherme morreu no local. Tiago tentou fugir, o Uno atravessou a rua e subiu na calçada, mas foi executado pelo irmão de Guilherme, José Henrique Lima da Silva, 33 anos.

Após o crime, José fugiu do local em um veículo Chevrolet Corsa. De acordo com o boletim de ocorrência, no local foram encontrados vários projéteis.

Na troca de tiros, uma adolescente de 17 anos foi atingida por uma bala perdida no abdômen, socorrida e encaminhada para a Santa Casa. A adolescente foi submetida a cirurgia e está em estado grave. De acordo com a assessoria do Hospital, a paciente aguarda vaga na Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Matéria atualizada às 9h18