TRT/ MS acompanhará negociações da greve dos caminhoneiros

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região comunicou nesta sexta-feira (25), que a Administração acompanhará, neste fim de semana, o desenvolvimento das negociações entre o Governo Federal e a representação dos grevistas e informará em seu site, até este domingo (27), caso as atividades sejam suspensas e as atividades dos prazos processuais.

Até o momento, o funcionamento da instituição vem sendo realizado normalmente e eventuais dificuldades para comparecimento às audiências devem ser comunicadas diretamente ao juiz do processo, que procederá à análise do caso.

Provas adiadas

As provas do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Estágio da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, que seriam realizadas no domingo (27), foram adiadas para o dia 17 de junho. A mudança levou em consideração a redução da circulação de ônibus e coletivos para deslocamento dos estudantes e acadêmicos. As vagas de estágio são para 15 cidades do Estado, mas as provas serão realizadas em apenas cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Naviraí, Três Lagoas e Corumbá.