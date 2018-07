A Otan reúne 29 países da América do Norte e Europa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quarta-feira (11), de "delinquentes" os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que não destinam 2% de seu Produto Interno Bruto (PIB) à despesa em defesa, segundo informou o serviço de imprensa da Casa Branca.

"São delinquentes para mim porque os Estados Unidos tiveram que pagar por eles", comentou durante um café da manhã com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, prévio à cúpula de líderes da aliança realizada hoje e nesta quinta-feira (12), em Bruxelas.

A Otan reúne 29 países da América do Norte e Europa que se comprometeram na cúpula de Gales de 2014 a destinar 2% de seus respectivos PIBs à defesa no prazo de uma década, mas Trump quer que esse compromisso seja cumprido o mais rápido possível.

"Muitos países não estão pagando o que deveriam e, francamente, muitos países nos devem uma tremenda quantidade de dinheiro de muitos anos atrás", manteve Trump.

Durante esse encontro com Stoltenberg, o líder criticou com dureza a Alemanha e afirmou que esse país está nas mãos da Rússia pela energia que recebe desse país e, em particular, pelo projeto de gasoduto Nord Stream II, que conectará diretamente Rússia e Alemanha.