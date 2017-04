Trump diz que liberdade religiosa é ameaçada pelo terrorismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua mensagem semanal publicada no perfil da Casa Branca no Facebook para falar sobre liberdade religiosa e condenar o Estado Islâmico. Segundo o presidente americano, a Páscoa é um tempo sagrado “para celebrarmos a nossa nação com a fé do nosso povo”.

Em sua fala, Trump disse que os EUA são um país bonito e que os cidadãos americanos têm um futuro “verdadeiramente brilhante” pela frente. Para ele, um dos grandes perigos para a liberdade religiosa é a permanência das ameaças terroristas. O republicano lembrou do ataque a igrejas coptas no Egito, no início da semana e condenou a ação, que foi comandada pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Trump pediu a união de pessoas de diversas religiões, ressaltando que isso era possível em um país como os EUA, mas voltou a dizer que “muitos ao redor do mundo não gostam da liberdade que temos na América”. Segundo o presidente, seu governo irá lutar por todos os americanos que foram “deixados para trás” e pelos cidadãos que desejam segurança e paz.