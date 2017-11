Trump não é convidado para cúpula de mudança climática em Paris

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retirou seu país do Acordo de Paris sobre as mudanças do clima, não está convidado "por enquanto" para a cúpula sobre mudanças climáticas prevista para ocorrer na capital francesa em dezembro, afirmou nesta terça-feira (7) uma autoridade do gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron. A informação é da agência Reuters.

Mais de 100 países e organizações não governamentais, foram convidados para a cúpula, que acontece no dia 12 de dezembro.

Segundo o oficial do gabinete francês, os EUA ainda serão convidados para a cúpula, mas em um nível mais baixo do que o presidencial. "Os Estados Unidos têm um pouco de um status especial para essa cúpula", disse a autoridade, acrescentando que os convidados presentes no evento estarão comprometidos a implementar o Acordo de Paris de 2015.