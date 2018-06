Trump segue rumo a Cingapura para se reunir com Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguiu neste sábado (9), para Cingapura, onde se reunirá em 12 de junho com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, após participar na manhã de hoje da Cúpula do G7 na cidade de La Malbaie, no Canadá.

A delegação americana, que também inclui o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, e o conselheiro de Segurança Nacional do presidente, John Bolton, embarcou no avião presidencial Air Force One, que deve aterrissar em Cingapura às 20h35 – hora local –, (1h35 em Brasília de domingo).

Antes de partir, Trump deu uma entrevista coletiva na sede da cúpula do G7 durante a qual falou sobre seu encontro iminente com Kim, sobre o qual garantiu que levará apenas "um minuto" para saber se o líder norte-coreano quer negociar seriamente com os EUA.

Ao ser perguntado sobre como saberá disso tão rapidamente, Trump respondeu que porque ele é assim, e garantiu que não perderá tempo com o líder norte-coreano se achar que não está sendo honesto.

Na última quinta-feira, Trump disse que estava disposto a deixar a mesa de diálogo ao invés de assinar um acordo ruim e, apesar de ter dito que convidaria Kim à Casa Branca se tudo "correr bem", garantiu ter mais de 300 novas sanções preparadas para utilizá-las caso as negociações fracassem.