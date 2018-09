O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (6) o envio de tropas da Força Federal para 97 municípios do Rio Grande do Norte para as eleições deste ano. Os pedidos foram feitos pelos juízes das zonas eleitorais do estado.

A Corte também aprovou o envio de tropas para o município de Coroatá, mas cancelou o envio para o município de Pinheiro, ambos no Maranhão. Até o momento, o tribunal já aprovou o envio de agentes da Força Nacional para 72 municípios do estado.

Segundo a legislação eleitoral, uma vez constatada a anormalidade da situação, é competência do TSE requisitar Força Federal com o objetivo de garantir a tranquilidade da votação e da apuração dos resultados. A solicitação aprovada é enviada ao Ministério da Defesa, responsável pelo planejamento e execução das ações implementadas pelas Forças Armadas.