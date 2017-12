O deputado estadual, Carlos Alberto David dos Santos, o coronel David (PSC), encerrou o seu mandato na manhã desta quarta-feira (20) em sessão extraordinária na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). David revelou que disputará uma cadeira na Casa de Leis no ano que vem, mas que tudo dependerá do pré – candidato a presidente, Jair Bolsonaro (PP/RJ).

“Agora vou descansar, tirar umas férias, vou dar atenção a minha família. Mas para o ano que vem tenho a intenção de concorrer a uma vaga de deputado estadual. Isso só será alterado conforme as orientações de Jair Bolsonaro”, afirmou coronel David.

“Aqui no Estado vou cuidar da nossa campanha, vou apoiar Bolsonaro, pois acredito que com ele acontecerá a verdadeira mudança”, elencou.

Experiência

Com a saída do coronel David, vaga será ocupada pelo deputado licenciado José Carlos Barbosinha (PSB), que retorna à Casa de Leis após deixar o comando da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Carlos Alberto ficou na ALMS por um ano e oito meses.

“Nesse tempo adquiri muito conhecimento e também passei a minha experiência aos colegas. Foi um período bem produtivo para mim e de muita harmonia com todos os demais deputados”, disse.

De acordo com David, foram 14 Projetos de Lei aprovados, sendo que dois ainda estão tramitando na Casa de Leis. Um dos projetos apontado pelo deputado, por estar sendo copiado em outras partes do país, é o número 5.038.

A lei cria um cadastro onde pessoas, condenadas pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual com adolescentes, ficam proibidas de prestar concurso público para a administração pública direta, indireta, autarquias e fundações do Governo do Estado.

“Dessa forma todos puderam perceber a nossa preocupação com a segurança pública”, finalizou David.