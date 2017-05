Túmulo é violado e corpo tem cabeça e braço arrancados

Na manhã desta quinta-feira (18), funcionários que cuidam do cemitério central de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, alertaram os agentes da Policia Nacional do Paraguai, que um túmulo havia sido violado.

Ao chegarem no local, os agentes da Polícia constataram o túmulo era cidadão brasileiro identificado como, Júlio Cardoso, 72, falecido no último dia 16. A cabeça e o braço direito do morto foram retirados.

Segundo os familiares, Júlio foi enterrado na quarta-feira (17) e foram comunicados hoje que o túmulo teria sido aberto e partes do corpo arrancadas.

O caso chocou os moradores da região e as próprias autoridades, já que e o primeiro caso nesta condição registrado nesta parte da fronteira, segundo os agentes da Policia Técnica, o caso poderia se tratar de uma vingança contra a família ou um caso de bruxaria, mas nenhuma hipótese será descartada, manifestaram os investigadores da policia, que segundo informações teriam recolhido evidencias importantes que ajudarão a identificar os autores que seriam duas pessoas a bordo de uma motocicleta.