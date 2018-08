Motorista estão impedidos de acessar Via Park e rua Ivan Valente é a alternativa

O trânsito está tumultuado na região do Shopping Campo Grande no final da tarde desta quinta-feira (23), devido a interdição parcial da avenida Nelly Martins (Via Park).

O motorista que vem pela Via Parque, sentido shopping, precisa virar na rua Ivan Valente, para chegar na Afonso Pena e seguir seu destino. Quem vem do centro sentido avenida Mato Grosso, deve seguir na avenida Afonso Pena, virar a rua Ivan Valente para chegar na Via Park e seguir viagem.

O congestionamento para quem vem da Câmara Municipal para o shopping já chega no pontilhão da avenida Ceará com a Ricardo Brandão.

A redação do JD1 Notícias tentou contato com a Agetran para saber o motivo da interdição e não obteve resposta.