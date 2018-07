Turismo de Mato Grosso do Sul é tema de palestra em Belo Horizonte

O turismo de Mato Grosso do Sul é assunto de palestra que será realizada nesta quinta-feira (19), em Belo Horizonte. Essa é a 96º reunião ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), no qual o estado ocupa a vice-presidência do Centro-Oeste.

Na ocasião, um dos temas da pauta fixa casos de sucesso será “Mato Grosso do Sul – Modelo da Fundação de Turismo do MS” apresentada pelo diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling. Outro tema é a apresentação da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, feita por integrantes do Ministério do Turismo.

Fornatur

O Fórum foi criado em 2000 para ser um colegiado dos secretários de Estado de Turismo ou presidentes de Órgão Estaduais de Turismo. O objetivo é que a instância delibere sobre temas relevantes para o setor, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais, constituindo-se um bloco de expressão técnica e política. O bloco se reúne, em média, a cada dois meses, durante eventos turísticos de grande projeção.

O presidente do Fornatur tem assento no Conselho Nacional do Turismo e atua junto a este órgão no assessoramento ao Ministério do Turismo para elaboração e implantação do Plano Nacional do Turismo e na discussão dos principais programas e projetos do setor.