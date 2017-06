Turista francês morre na Capital após infecção na boca

Theo La Senne, 24 anos, morreu na noite de domingo (4), após uma infecção na boca. Theo é francês e estava em Campo Grande há uma semana, na casa de Raissa Brenda, que conheceu através de uma rede social de apoio a estrangeiros.

Segundo o registro policial, a vítima arrancou um dente em Caraguatatuba, SP, onde visitou no decorrer da viagem no Brasil o que ocasionou em uma infecção e febre logo quando chegou em Campo Grande.

Mesmo com dores, Theo foi para Bonito com Raissa um dia antes de falecer. Em Bonito, o estado de saúde do turista piorou e ele procurou o hospital da cidade. Devido a gravidade da infecção n boca, Theo foi encaminhado de ambulância para o Hospital Regional de Campo Grande.

Ao chegar no hospital, a vítima não resistiu e faleceu. A família de Theo mora na França e foi informada da morte de Theo via consulado, afirmou Raissa. O caso foi registrado como morte a esclarecer.