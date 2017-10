Turistas são multados em R$ 1,5 mil por pesca ilegal no Rio Miranda

Durante patrulhamento fluvial no rio Miranda, no município de Anastácio, Policiais Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito autuaram na tarde desta quinta-feira, dia 05 de outubro, três pescadores, residentes em São Paulo, por pescarem sem autorização ambiental.

Os pescadores, de 45, 47 e 48 anos, foram surpreendidos quando estavam em duas embarcações, nas proximidades do pesqueiro Jundiaiense, a 60 km da cidade de Anastácio, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado.

Com eles foram aprendidos dois barcos, dois motor de popa e três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 1.500,00.