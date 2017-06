TVE inicia transmissões de jogos da seleção

As transmissões serão feitas com exclusividade pela TV Cultura que tem o sinal retransmitido em Mato Grosso do Sul pela TV Educativa

Na manhã desta sexta-feira (9) o Portal da Educativa transmitiu ao vivo o amistoso da seleção brasileira contra a Argentina. Apesar de o Brasil estrear com uma derrota, a transmissão do jogo é vista como uma grande vitória. A transmissão foi feita com exclusividade pela TV Cultura que tem o sinal retransmitido em Mato Grosso do Sul pela TV Educativa.

“Esse é um marco da televisão brasileira”. Assim define, eufórico, o jornalista Bosco Martins, diretor-presidente da TV Educativa. Bosco explicou que a CBF e a TV Cultura entraram em acordo para a transmissão dos amistosos da seleção brasileira em Melbourne, contra Argentina hoje e a Austrália no dia 13. Esse acordo garante exclusividade a TV Cultura na cobertura dos amistosos, que antes eram geralmente concedidas a TV Globo.

Os jogos serão transmitidos via IP e satélite, ou seja, além de assistir aos jogos pela televisão, em canal aberto e fechado o telespectador tem a opção de assistir pela internet no Portal da TVE, Facebook ou Youtube. “É um formato novo e esse é o caminho que a televisão mesmo”, diz Bosco.

Bosco conta que o jogo de hoje e o do dia 13 será transmitido para 18 municípios do Estado pela TVE, mas pode ser visto nos mundo todo por causa da internet. Além disso, o formato que permite uma interação e feedback do telespectador é algo fascinante para ele. “No Facebook tivemos mais de três mil visualizações. E isso é o inusitado, o novo, ver os comentários e poder interagir com telespectador”, salienta.

Infelizmente o Brasil não teve uma boa estreia e perdeu de 1 a 0 para a Argentina, mas para Bosco, apesar da derrota da seleção, temos muito o que comemorar. “Estreamos com derrota contra a Argentina, mas com vitória contra a TV monopolista que é a Globo”, conclui.