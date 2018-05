UEMS abre 10 vagas de Mestrado em Agronomia

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), divulga a abertura de inscrições para o processo seletivo para candidatos a aluno regular no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia – área de concentração em Sustentabilidade na Agricultura, nível de Mestrado, ofertado na Unidade de Cassilândia, para ingresso no segundo semestre de 2018.

São disponibilizadas até dez vagas, as quais serão preenchidas por ordem da classificação final do processo seletivo.

As inscrições já estão abertas e ocorrem até 11 de junho. Poderão inscrever-se no processo seletivo profissionais graduados em Agronomia ou áreas afins. Ou candidatos que estejam cursando o último semestre dos cursos de graduação citados anteriormente, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula prevista no edital.

O Programa de Pós-graduação stricto sensu em Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura, nível de Mestrado, baseia-se em formar recursos humanos capacitados na expansão de uma agricultura competitiva e sustentável, em três linhas de pesquisas: Ambiência e Propagação Vegetal; Fitossanidade e Manejo de Culturas; e Sistemas de Produção Agrícola.

Confira o edital e demais documentos:

Abertura de Vagas – Edital nº 06/2018/PGAC/UEMS

Formulário de inscrição

Planilha de pontuação do currículo

Declaração de conclusão de curso

Orientações para gerar o boleto da taxa de inscrição

Para saber mais informações acesse aqui.