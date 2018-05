UEMS abre concurso para professores com salários de até R$ 8,6 mil

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu as inscrições do concurso para professores com salários que vão de R$ 2.144,93 a R$ 8.698,87, dependendo da titulação e da carga horária do docente.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), da sexta-feira (11). No total, são dez vagas para as áreas de Medicina e Ciências da Saúde. As inscrições vão de 14 a 30 de maio.

De acordo com o edital, são ofertadas oito vagas para professores com formação em Medicina, além de Residência em qualquer área da Medicina, sendo duas vagas destinadas a candidatos negros.

As outras duas vagas são ofertadas para professores com formação em cursos das áreas de Ciências da Saúde, com graduação em: Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social ou Terapia Ocupacional, além de doutorado nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde ou Ciências Humanas.

Ainda segundo o edital, o regime de trabalho será de 20h ou de 40h semanais, conforme a necessidade da Instituição. A remuneração inicial corresponderá ao vencimento-base para o cargo de Professor de

Inscrição

O prazo de inscrição vai começa nesta segunda-feira (14) até 30 de maio. A inscrição compreende a realização de três atos: preenchimento do formulário de inscrição; pagamento da taxa e envio do formulário impresso, preenchido e assinado, acompanhado dos documentos exigidos, exclusivamente pelos Correios, via Sedex.